The Sun: Мадонна рассталась с бойфрендом Ахламаликом Уильямсом

Мадонна и Ахламалик Уильямс

Мадонна рассталась с 27-летним бойфрендом Ахламаликом Уильямсом после трех лет отношений. Об этом сообщает The Sun со ссылкой на источник, близкий к певице.

Сама певица опубликовала в инстаграме* пост, в котором поклонники увидели намек на расставание. Когда в твоей жизни есть тот, кто тебе совсем не подходит, Бог будет использовать его, чтобы причинить тебе боль, до тех пор, пока ты не поймешь, что нужно от него уйти, — написала поп-звезда.

Информацию о расставании подтверждают и инсайдеры, отметив, что поводом для него стала высокая загруженность Мадонны. У нее очень плотный график, она работает над своим биографическим фильмом, новой музыкой и заботится о своей семье. Они по-прежнему испытывают друг к другу романтические чувства, но на данный момент приняли решение расстаться. На разрыв указывает и то, что в инстаграме* певицы исчезли совместные фотографии с Ахламаликом. По словам инсайдеров, пара сохранила дружеские отношения.

После расставания певица проводит много времени с близкими и друзьями. Мадонна погрузилась в насыщенную светскую жизнь и после расставания встречается со своими друзьями и проводит время с семьей. Об отношениях Мадонны и ее возлюбленного стало известно в 2019 году, а познакомились они еще в 2015 году благодаря работе: Ахламалик Уильямс работал с Мадонной в качестве танцора. Этот роман всегда бурно обсуждался в СМИ — из-за разницы партнеров в возрасте: сейчас Мадонне 63 года.

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