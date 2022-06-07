The Sun: британские десантники тайно провели в казарму женщину и устроили оргию

Бойцы элитного парашютно-десантного полка ВС Британии устроили оргию на территории казармы, пишет The Sun.
В публикации издания говорится, что военнослужащие тайно провели женщину на территорию воинской части в Колчестере. В распоряжении военного командования оказалась видеозапись инцидента, на которой видно, как один солдат отдавал честь, пока его сослуживец занимался сексом с рыжеволосой представительницей слабого пола.
Отмечается, что военная полиция инициировала расследование, чтобы выяснить, как посторонний человек попал на территорию закрытого объекта. Представитель ВС Британии заявил, что личный состав армии должен демонстрировать высочайшие стандарты поведения, пригрозив наказанием всем нарушителям дисциплины.