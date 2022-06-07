The Sun: британские десантники тайно провели в казарму женщину и устроили оргию

В публикации издания говорится, что военнослужащие тайно провели женщину на территорию воинской части в Колчестере. В распоряжении военного командования оказалась видеозапись инцидента, на которой видно, как один солдат отдавал честь, пока его сослуживец занимался сексом с рыжеволосой представительницей слабого пола.