The Spectator: Запад просчитался с антироссийскими санкциями

Санкции Запада не достигли своей цели и никак не навредили России, пишет издание The Spectator.
«Профицит счета текущих операций России подскочил до рекордно высоких показателей и составил 96 миллиардов долларов — это в четыре раза больше, чем за аналогичный период 2021 года», — отмечается в публикации.
Итоговый баланс по операциям с товарами и услугами показал большой разрыв — 106 миллиардов долларов, что стало в несколько раз больше, чем в прошлом году. Это практически покроет ту сумму активов ЦБ РФ, которая была заморожена на Западе.
В материале издания сообщается, что Европа не может окончательно отказаться от российского газа. Так, канцлер Германии Олаф Шольц продемонстрировал двойственную позицию касательно ситуации.
Запад должен понимать, что итоговая цель политики Берлина — найти способ восстановить торговые связи с Москвой. Поэтому Россия не проигрывает экономическую войну, подытожил автор статьи.
Напомним, Россия 24 февраля приступила к проведению спецоперации по защите республик Донбасса, западные страны отреагировали на это введением санкций, многие политики в ЕС призвали отказаться от поставок энергоносителей из РФ.
Многие эксперты по прошествии некоторого времени с начала введения санкций заключали, что принятые меры не сумели оказать негативное влияние на экономику России.