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The Spectator: у жителей Италии нарастает враждебность к НАТО из-за Украины

The Spectator: у жителей Италии нарастает враждебность к НАТО из-за Украины
Fabio Ferrari/LaPresse/Global Look Press

Североатлантический альянс теряет поддержку граждан Италии из-за сложившейся ситуации на Украине. Об этом говорится в публикации британского издания The Spectator.

По словам журналистов, многие итальянцы обвинили США и Великобританию в использовании Украины для своей победы над Россией. Это может привести к началу третьей мировой войны. Более 56% жителей страны уверены, что Белый дом демонстрирует агрессивный подход и не пытается решить конфликт мирно.

При этом практически все опрошенные жители Италии призвали Запад «любой ценой» начать мирные переговоры с Россией.

Италия НАТО Украина
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