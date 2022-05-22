The Spectator: у жителей Италии нарастает враждебность к НАТО из-за Украины

По словам журналистов, многие итальянцы обвинили США и Великобританию в использовании Украины для своей победы над Россией. Это может привести к началу третьей мировой войны. Более 56% жителей страны уверены, что Белый дом демонстрирует агрессивный подход и не пытается решить конфликт мирно.