Бесконечные санкции не помогут Западу одолеть Россию, считают журналисты британского издания The Spectator. Большинство наложенных на РФ ограничений являются безрассудными.
После начала спецоперации на Украине у европейских стран возникла «надменная фантазия», согласно которой они смогут победить Россию исключительно за счет ограничений, говорится в статье. Одни из последних попыток ЕС отказаться от российской нефти демонстрируют, насколько это безрассудно.
Журналисты допустили, что санкции могут негативно сказаться на жизни простых россиян. Однако они не повлияют на источник силы национальной экономики, к которым относятся экспорт нефти и газа.
Европейская зависимость от российского топлива является результатом многолетней непродуманной политики. Запад не сможет подорвать мощь России без помощи Китая, Индии и других мировых потребителей энергоресурсов, заключил The Spectator.