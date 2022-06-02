The Spectator сравнил антироссийские санкции с «надменной фантазией» Запада

После начала спецоперации на Украине у европейских стран возникла «надменная фантазия», согласно которой они смогут победить Россию исключительно за счет ограничений, говорится в статье. Одни из последних попыток ЕС отказаться от российской нефти демонстрируют, насколько это безрассудно.