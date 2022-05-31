The Spectator: Россия получит дополнительную прибыль благодаря санкциям

Антироссийские санкции стран ЕС и США не оказали должного эффекта, ударив по их инициаторам, написал в своей статье для иностранного издания The Spectator аналитик Вольфганг Мюнхау.
Специалист отметил, что положительное сальдо счета текущих операций России за несколько прошедших месяцев достигло уровня в 96 млрд долларов. Новые показатели почти в четыре раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Общий баланс товаров и услуг продемонстрировал еще больший разрыв — 106 млрд, что втрое больше, чем в 2021 году.
Россия, по его словам, может столкнуться с глубокой рецессией, если потратит все свои запасы западных товаров и компонентов. Но и страны Евросоюза не смогут в одночасье отказаться от поставок российских энергоресурсов. В качестве примера он привел Германию, приводит перевод статьи ИА REX.
«Трудно найти ток-шоу на немецком телевидении, в котором не участвовал бы кто-нибудь, кто утверждал бы, что Украина должна капитулировать, чтобы экономика ЕС снова смогла начать расти. Я предполагаю, что политический истеблишмент Германии тянет время, надеясь, что на Украине будет заключено мирное соглашение, в рамках которого придется ослабить санкции», — подчеркнул он.
Специалист отметил, что лучшая стратегия для России — играть в долгую игру. В таком случае Кремль будет выжидать время, приостанавливая наступление на Украине, чтобы финансировать следующий этап специальной военной операции.