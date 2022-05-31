The Spectator: Россия получит дополнительную прибыль благодаря санкциям

Специалист отметил, что положительное сальдо счета текущих операций России за несколько прошедших месяцев достигло уровня в 96 млрд долларов. Новые показатели почти в четыре раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Общий баланс товаров и услуг продемонстрировал еще больший разрыв — 106 млрд, что втрое больше, чем в 2021 году.