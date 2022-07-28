The Spectator: Путин сумел выставить Европу политически бессильной

«Сейчас Германия оказалась без руля и ветрил, поскольку тон теперь задает Путин. И при нынешних темпах отключений не факт, что через два года в ФРГ останется хоть какой-то российский газ, который можно было бы бойкотировать», – сказано в статье, передает RT.