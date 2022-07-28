The Spectator: Путин сумел выставить Европу политически бессильной

Сокращение поставок газа через «Северный поток» обернется для Европы экономическими проблемами, а президент России Владимир Путин продолжает добиваться своего. Об этом написал британский журнал The Spectator.
Автор материала Росс Кларк отметил, что в зоне риска оказалась не только Германия, но и другие страны. Резкий скачок цен на ресурс «прокатится эффектом домино». По мнению автора, Европу также ждут экономические проблемы, которые не касаются «энергетического голода». Таким образом Путин смог выставить Евросоюз политически бессильным.
«Сейчас Германия оказалась без руля и ветрил, поскольку тон теперь задает Путин. И при нынешних темпах отключений не факт, что через два года в ФРГ останется хоть какой-то российский газ, который можно было бы бойкотировать», – сказано в статье, передает RT.
Ранее издание Bloomberg сообщало, что Евросоюз симулирует солидарность. При этом Владимир Путин прекрасно знает об этой слабости Брюсселя.