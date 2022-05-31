The Spectator: Берлин ведет «двойную игру» под видом помощи Киеву

Канцлер Германии Олаф Шольц ведет двойную игру под видом поддержки Украины. Такое мнение высказала старшая научная сотрудница немецкого института международных отношений Сабина Фишер. Слова эксперта приводит британская газета The Spectator.
Шольц во время недавнего телевизионного обращения к жителям Украины сообщил, что Берлин на их стороне. Однако эксперт обвинила немецкое правительство в том, что оно срывает поставки обещанного вооружения.
Специалист также подчеркивает, что торговые отношения с Москвой всегда были приоритетом для Берлина. Немецкие власти и в данный момент отдают им предпочтение. При этом правительство Германии делает вид, что помогает Украине в рамках консенсуса ЕС и НАТО.
Ранее ЕС назвал условие для финансирования восстановления Украины. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что для этого необходимо проведение референдума в стране, передает телеканал «360».