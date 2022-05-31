The Spectator: Берлин ведет «двойную игру» под видом помощи Киеву

Специалист также подчеркивает, что торговые отношения с Москвой всегда были приоритетом для Берлина. Немецкие власти и в данный момент отдают им предпочтение. При этом правительство Германии делает вид, что помогает Украине в рамках консенсуса ЕС и НАТО.