The New York Times заявило об устойчивости экономики РФ к санкциям после ребрендинга McDonald’s

Британский телеканал ВВС обратил внимание на «вкусное» название заведений общепита, а газета The Irish Times назвала открытие сети началом новой эры российского фастфуда. Подобная перезагрузка стала знаком, что российская экономика справляется с западными санкциями, уверены журналисты американского издания The New York Times.