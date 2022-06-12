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The New York Times заявило об устойчивости экономики РФ к санкциям после ребрендинга McDonald’s

The New York Times заявило об устойчивости экономики РФ к санкциям после ребрендинга McDonald’s
pxhere.com

Западные средства массовой информации прокомментировали открытие ресторанов сети McDonald’s в России под новым брендом «Вкусно и точка».

Британский телеканал ВВС обратил внимание на «вкусное» название заведений общепита, а газета The Irish Times назвала открытие сети началом новой эры российского фастфуда. Подобная перезагрузка стала знаком, что российская экономика справляется с западными санкциями, уверены журналисты американского издания The New York Times.

«Этот гамбит может сработать и подчеркнуть удивительную устойчивость российской экономики перед лицом одного из самых интенсивных шквалов санкций, когда-либо применявшихся Западом», — говорится в материале издания.

Reuters в свою очередь отмечает, что ребрендинг McDonald’s стал ярким признаком нового миропорядка. Первые 15 заведений «Вкусно и точка» открылись в Москве и области в День России.

McDonald's The New York Times з ребрендинг
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