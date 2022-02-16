The New York Times: допинг-тест Валиевой показал три препарата для работы сердца

The New York Times: допинг-тест Валиевой показал три препарата для работы сердца Новости
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В допинг-пробе российской фигуристки Камилы Валиевой было обнаружено сразу три препарата, которые положительно отражаются на выносливости. Об этом написало американское издание The New York Times со ссылкой на Антидопинговое агентство США.

Источник сообщает, что принимаемые спортсменкой вещества призваны улучшить работу сердца. Их сочетание может повысить выносливость.

«Это тройная комбинация веществ, два из которых разрешены, а одно — нет. По-видимому, они направлены на повышение выносливости, снижение утомляемости и повышение эффективности использования кислорода», — заявил глава USADA Трэвис Тайтгарт.

По его словам, допинг-тест Валиевой показал, что в крови содержится триметазидин, L-карнитин и гипоксен. Из этого списка только первое вещество находится под запретом.

 
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