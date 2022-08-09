The National Interest указал на главную ошибку США во внешней политике

В нынешней ситуации становится все сложнее рассуждать о последовательности внешней политики США, что в конечном итоге может подорвать доверие Вашингтона в блоках и организациях, которые он возглавляет. Более того, неопределенность не позволит Штатам подготовиться к будущим внешнеполитическим кризисам.