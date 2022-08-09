The National Interest указал на главную ошибку США во внешней политике

Соединенные Штаты сейчас не имеют четкого понимания целей и задач своей внешней политики. Это является главной стратегической ошибкой Вашингтона, считают авторы издания The National Interest.
Так, обозреватели раскритиковали непоследовательный подход Белого дома к разным регионам, который не основывается на всеобъемлющей стратегии. В частности, американцы столкнулись с трудностями, пытаясь настроить Ближний Восток против Ирана. Произошло это, отмечают в издании, из-за резких заявлений Джо Байдена о Саудовской Аравии.
В нынешней ситуации становится все сложнее рассуждать о последовательности внешней политики США, что в конечном итоге может подорвать доверие Вашингтона в блоках и организациях, которые он возглавляет. Более того, неопределенность не позволит Штатам подготовиться к будущим внешнеполитическим кризисам.
«Мы живем в эпоху соперничества крупных держав. Сейчас Соединенные Штаты нуждаются в четкой военно-политической стратегии острее, чем когда-либо прежде», – пишут в National Interest.