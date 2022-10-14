The National Interest: США резко изменят позицию по Украине в случае больших потерь в своей армии

Обозреватель The National Interest Леон Хадар заявил, что Вашингтон может резко изменить свою позицию по Украине при увеличении потерь со стороны американской армии, сообщает РИА Новости.
«Если это произойдет [участие Вооруженных сил США в боевых действиях], и Штаты в конечном итоге начнут нести потери на Украине, а солдаты вернутся в Америку в мешках для трупов, это может оказать серьезное влияние на общественное мнение и конгресс», — отметил колумнист.
Хадар заявил, что вступление США в прямое противостояние с Россией вселит в американцев страх мировой войны и массированного ядерного удара.