The National Interest: США резко изменят позицию по Украине в случае больших потерь в своей армии

«Если это произойдет [участие Вооруженных сил США в боевых действиях], и Штаты в конечном итоге начнут нести потери на Украине, а солдаты вернутся в Америку в мешках для трупов, это может оказать серьезное влияние на общественное мнение и конгресс», — отметил колумнист.