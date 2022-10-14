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The National Interest: США резко изменят позицию по Украине в случае больших потерь в своей армии

The National Interest: США резко изменят позицию по Украине в случае больших потерь в своей армии
Global Look Press | US Navy

Обозреватель The National Interest Леон Хадар заявил, что Вашингтон может резко изменить свою позицию по Украине при увеличении потерь со стороны американской армии, сообщает РИА Новости.

«Если это произойдет [участие Вооруженных сил США в боевых действиях], и Штаты в конечном итоге начнут нести потери на Украине, а солдаты вернутся в Америку в мешках для трупов, это может оказать серьезное влияние на общественное мнение и конгресс», — отметил колумнист.

Хадар заявил, что вступление США в прямое противостояние с Россией вселит в американцев страх мировой войны и массированного ядерного удара.

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