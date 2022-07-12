The National Interest: Россия готова преподнести военный сюрприз на восточном побережье США

Новейшая российская подводная лодка К-329 «Белгород» является не только оружием «последнего удара» в случае глобального конфликта, но и потенциально может с легкость. Дотянуться до восточного побережья США, говорится в материале американского портала The National Interest, передает «ПолитРоссия».
Главной особенностью «Белгорода» можно назвать способность нести ядерные торпеды-беспилотники «Посейдон», напомнил автор материала. Этот дрон способен преодолеть тысячи километров под водой и атаковать прибрежные цели, стирая с лица земли целые города. По сути, это оружие «последнего удара».
«Это звучит, как что-то из фантастического фильма, но эти торпеды действительно находятся на вооружении ВМФ России. Известные как 2М39 «Статус-6» или «Посейдон», межконтинентальные торпеды являются своего рода ответным оружием Судного дня», – говорится в статье.
Американские аналитики убеждены, что восточное побережье США может стать главной целью «Белгорода» вооруженного «Посейдоном».
Ранее The National Interest сообщил, что российские подлодки «Борей» способны превратить США в «необитаемую пустыню».