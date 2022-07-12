The National Interest: Россия готова преподнести военный сюрприз на восточном побережье США

«Это звучит, как что-то из фантастического фильма, но эти торпеды действительно находятся на вооружении ВМФ России. Известные как 2М39 «Статус-6» или «Посейдон», межконтинентальные торпеды являются своего рода ответным оружием Судного дня», – говорится в статье.