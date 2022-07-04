The National Interest: электронная инфраструктура Тайваня рухнет после тайной спецоперации КНР

Китай способен захватить Тайвань без применения военных методов. Такое мнение выразили аналитики издания The National Interest.
Эксперты обратили внимание, что Пекин сейчас использует продвинутые методы борьбы. В качестве примера они привели мощные акции влияния и кибератаки. Кроме того, КНР постоянно называет Тайвань своей территорией.
«”Маленькие красные китайцы” быстро захватят гособъекты, телестанции, порты и склады с материальными средствами. Подключатся киберспециалисты, это позволит повредить систему идентификации личности RAPIDS, одновременно нанося вред системе DEERS», – сказано публикации.
Пекин намерен действовать быстро и скрытно, отметили аналитики. По этой причине Соединенные Штаты в первое время даже не узнают о проведении спецоперации. По словам экспертов, перед «большой игрой» Пекина должны произойти масштабные военные учения, а после электронная инфраструктура острова рухнет.