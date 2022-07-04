The National Interest: электронная инфраструктура Тайваня рухнет после тайной спецоперации КНР

Пекин намерен действовать быстро и скрытно, отметили аналитики. По этой причине Соединенные Штаты в первое время даже не узнают о проведении спецоперации. По словам экспертов, перед «большой игрой» Пекина должны произойти масштабные военные учения, а после электронная инфраструктура острова рухнет.