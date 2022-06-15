The National Interest: Байден пошел на унизительный шаг в разгар борьбы с Россией

Власти США готовы унижаться перед Саудовской Аравией, выпрашивая скидку на газ, но это не приведет к долгожданным результатам. Об этом пишет обозреватель The National Interest Иван Эланд.
Вашингтон планирует наладить экономические отношения с Эр-Риядом, чтобы уйти от российских энергоресурсов. Однако связи между странами были испорчены задолго до этого. После убийства журналиста The Washington Post Джамаля Хашогги Байден пообещал превратить саудитов в изгоев, отдельно отмечая, что нынешнее правительство страны не несет никакой социальной ценности.
Теперь Белый дом стремится наладить диалог между государствами, унизительно выпрашивая скидку на газ, несмотря на то, что Саудовская Аравия откровенно игнорирует США. Американцам приходится идти на этот унизительный шаг в разгар борьбы с РФ, сообщает перевод статьи «ПолитРоссия».
«Пресмыкательство перед Саудовской Аравией не снизит цены», – говорится в материале.
Ранее стало известно, что президент США Джо Байден отправится с 13 по 16 июля в первый визит на Ближний Восток. Подробности приводит издание RT.