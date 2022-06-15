The National Interest: Байден пошел на унизительный шаг в разгар борьбы с Россией

Вашингтон планирует наладить экономические отношения с Эр-Риядом, чтобы уйти от российских энергоресурсов. Однако связи между странами были испорчены задолго до этого. После убийства журналиста The Washington Post Джамаля Хашогги Байден пообещал превратить саудитов в изгоев, отдельно отмечая, что нынешнее правительство страны не несет никакой социальной ценности.