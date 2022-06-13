The National Interest: американская артиллерия «атрофировалась за 20 лет» и уступает российской

Он отметил, что при сравнении основных гаубиц США и России вооружение РФ выигрывает по дальности стрельбы. Кроме того, Гордон опасается дальнейшей милитаризации КНДР и нового конфликта на Корейском полуострове. При таком раскладе американская артиллерия может быть не подготовлена к бою с равным соперником.