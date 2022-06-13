The National Interest: американская артиллерия «атрофировалась за 20 лет» и уступает российской

Аналитик RAND Джон Гордон в материале для американского журнала The National Interest заявил, что российская артиллерия превосходит полевые орудия армии Соединенных Штатов.
Автор подчеркнул, что американское командование почти 20 лет пренебрегало своей артиллерией, так как США в тот период были сосредоточены на противоповстанческих операциях. В результате артиллерийские войска и силы противовоздушной обороны столкнулись урезанием бюджета и сокращениями.
«Сегодня эти два рода войск имеют огромное значение с учетом того, кто теперь является нашими основными противниками», — подчеркнул Гордон.
Он отметил, что при сравнении основных гаубиц США и России вооружение РФ выигрывает по дальности стрельбы. Кроме того, Гордон опасается дальнейшей милитаризации КНДР и нового конфликта на Корейском полуострове. При таком раскладе американская артиллерия может быть не подготовлена к бою с равным соперником.