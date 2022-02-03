The Moscow Post опубликовало опровержение материала о бизнесмене Пригожине

Редакция издания The Moscow Post выпустила статью-опровержение, в которой признала факт недостоверности ранее опубликованных сведений о предпринимателе Евгении Пригожине, сообщила юридическая служба компании «Конкорд».

Представители издания пояснили, что статья была опубликована без ведома главного редактора. Отмечается, что автор публикации был уволен, а редакция признала факт существенной недоработки, проанализировала ситуацию и приняла меры, чтобы предотвратить подобные инциденты в будущем. Кроме того, редакция The Moscow Post принесла извинения Евгению Пригожину.

«Юрслужба компании "Конкорд" выражает уважение к позиции журналистов, которые оперативно исправили ситуацию и принесли извинения, а также надеется, что в будущем СМИ будут внимательнее проверять публикуемые данные», — говорится в сообщении «Конкорда».

Стоит отметить, что 28 января между юристам «Конкорда» и The Moscow Post было заключено мировое соглашение. Представители издания обязались удалить недостоверный материал и принести свои извинения.

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