Новости03

The Mirror: сокращение численности войск ВС Британии поставит под удар антироссийские планы НАТО

The Mirror: сокращение численности войск ВС Британии поставит под удар антироссийские планы НАТО
Федеральное агентство новостей

Великобритания может создать угрозу планам НАТО по противостоянию с Россией, сократив численность своих войск, заявил бывший руководитель британского Генштаба генерал Ричард Даннат.

В интервью изданию The Mirror он подчеркнул, что намерения Лондона сократить число военнослужащих с 82 до 72,5 тысячи человек является безумной идеей. По его мнению, они и вовсе могут оставить Соединенное Королевство без вооруженных сил.

Также Даннат указал на то, что эти планы наносят удар по антироссийской стратегии Североатлантического альянса. Брюссель рассчитывает расширить силы быстрого реагирования, в том числе и за счет Великобритании, отметил генерал.

Ранее зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев рассказал, чем ответит Москва на вступление Финляндии и Швеции в НАТО, передает Infox.

Британия НАТО Россия
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.