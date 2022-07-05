The Mirror: сокращение численности войск ВС Британии поставит под удар антироссийские планы НАТО

Великобритания может создать угрозу планам НАТО по противостоянию с Россией, сократив численность своих войск, заявил бывший руководитель британского Генштаба генерал Ричард Даннат.
В интервью изданию The Mirror он подчеркнул, что намерения Лондона сократить число военнослужащих с 82 до 72,5 тысячи человек является безумной идеей. По его мнению, они и вовсе могут оставить Соединенное Королевство без вооруженных сил.
Также Даннат указал на то, что эти планы наносят удар по антироссийской стратегии Североатлантического альянса. Брюссель рассчитывает расширить силы быстрого реагирования, в том числе и за счет Великобритании, отметил генерал.
Ранее зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев рассказал, чем ответит Москва на вступление Финляндии и Швеции в НАТО, передает Infox.