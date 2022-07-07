The Mirror объяснил острое желание Джонсона досидеть в кресле премьера до конца июля

Напомним, новый скандал вокруг Джонсона разразился на прошлой неделе после пьяного дебоша заместителя координатора парламентской фракции консерваторов Кристофера Пинчера. Некоторые британские политики утверждали, что премьер знал: Пинчер допускал подобные выходки и раньше, однако все равно решил назначить его на высокий пост. Сам Джонсон признал вину, однако это не спасло правительство от череды отставок.