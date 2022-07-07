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The Mirror объяснил острое желание Джонсона досидеть в кресле премьера до конца июля

The Mirror объяснил острое желание Джонсона досидеть в кресле премьера до конца июля
Ian Davidson/Keystone Press Agency/Globallookpress

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, объявивший о намерении покинуть свой пост, хочет сохранить свое кресло хотя бы до конца июля для личной выгоды, пишет британская газета The Mirror, передает РИА Новости.

Как утверждает СМИ со ссылкой на источники, одна из главных причин — желание Джонсона провести свадьбу в премьерской резиденции Чекерс.

Ранее стало известно, что британский премьер покинет свой пост на фоне массовых отставок в правительстве из-за скандалов, связанных с персоной Джонсона. Процедура выбора нового премьера будет определена на следующей неделе.

Напомним, новый скандал вокруг Джонсона разразился на прошлой неделе после пьяного дебоша заместителя координатора парламентской фракции консерваторов Кристофера Пинчера. Некоторые британские политики утверждали, что премьер знал: Пинчер допускал подобные выходки и раньше, однако все равно решил назначить его на высокий пост. Сам Джонсон признал вину, однако это не спасло правительство от череды отставок.

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