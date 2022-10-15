The Independent: в Британии отказываются давать убежище украинским беженцам без гражданства

Авторы сообщают, что с начала спецоперации РФ на Украине находились примерно полмиллиона иностранцев, у которых был постоянный или временный вид на жительство. по данным Международной организации по миграции, с конца февраля 325 тысяч граждан из стран третьего мира выехали из Украины.