The Independent: в Британии отказываются давать убежище украинским беженцам без гражданства

Обозреватели издания The Independent рассказали, что власти Британии отказываются принимать украинских беженцев, если у них нет гражданства Украины.
Авторы сообщают, что с начала спецоперации РФ на Украине находились примерно полмиллиона иностранцев, у которых был постоянный или временный вид на жительство. по данным Международной организации по миграции, с конца февраля 325 тысяч граждан из стран третьего мира выехали из Украины.
Правительство Британии выдвинуло к украинским беженцам требование — наличие украинского гражданства или факт сопровождения гражданина Украины. Как рассказали авторы, многие жители Британии испытывают трудности: некоторые не могут воссоединиться с членами семьи, которые остались на Украине и не в состоянии получить статус беженца в Британии из-за требования властей.