globallookpress.com/Ahmad Halabisaz/ZUMAPRESS.comЗападные эксперты негодуют: эмбарго на энергоносители из России привело к противоположному эффекту, и перевозки нефти из РФ в другие страны удвоились. Об этом пишет авторитетная газета The Independent. «Компании Европейского союза продолжают получать прибыль от транспортировки российской нефти в такие страны, как Индия и Китай. Они, как выяснилось, охотно покупают сырую нефть, от которой отказалась Европа», — пишут аналитики. Можно предположить, что антироссийские санкции со стороны коллективного Запада создали прецедент на рынке. Государства, не поддержавшие эмбарго, теперь имеют возможность получать «бешеную прибыль» от сделок с Москвой, утверждают эксперты The Independent. Европейские лидеры не в состоянии остановить суда, перевозящие нефть из России под флагами ЕС, что в свою очередь создает «огромную дыру в нефтяном эмбарго», сделали вывод авторы материала.

globallookpress.com/Ahmad Halabisaz/ZUMAPRESS.com

Западные эксперты негодуют: эмбарго на энергоносители из России привело к противоположному эффекту, и перевозки нефти из РФ в другие страны удвоились. Об этом пишет авторитетная газета The Independent.

«Компании Европейского союза продолжают получать прибыль от транспортировки российской нефти в такие страны, как Индия и Китай. Они, как выяснилось, охотно покупают сырую нефть, от которой отказалась Европа», — пишут аналитики.

Можно предположить, что антироссийские санкции со стороны коллективного Запада создали прецедент на рынке. Государства, не поддержавшие эмбарго, теперь имеют возможность получать «бешеную прибыль» от сделок с Москвой, утверждают эксперты The Independent.

Европейские лидеры не в состоянии остановить суда, перевозящие нефть из России под флагами ЕС, что в свою очередь создает «огромную дыру в нефтяном эмбарго», сделали вывод авторы материала.