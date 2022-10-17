Новости0

The Independent: необдуманные действия Трасс обернутся для Британии печальными последствиями

Премьер Британии Лиз Трасс предложила Дании помощь в расследовании ЧП на «Северных потоках»
flickr.com | UK Government/CC BY-NC-ND 2.0

Издание The Independent сообщило, что на фоне растущего кризиса в Британии многие работники намерены выйти на забастовки. По данным СМИ, новому премьер-министру страны Лиз Трасс предстоит столкнуться с «зимой недовольства».

По данным издания, в акциях протеста по всей Британии планируют участвовать порядка 1,9 миллиона рабочих собираются в ближайшие месяцы. Сотрудники школ, больниц и критически важных предприятий могут остановить свою работу, чтобы побороться за повышение заработной платы.

Генеральный секретарь конгресса Фрэнсис О’Грэйди заявила, что если в Британии в ближайшее время будут начинаться различные забастовки, то винить себя в этом должно новое правительство страны.

«Если в ближайшие месяцы начнется крупномасштабная забастовочная деятельность, то правительству останется винить лишь себя. Вместо того чтобы сесть за стол переговоров, оно вступает в противоборство с профсоюзами и рабочими», — отметила О’Грэйди.

Отметим, что в Британии вошел в острую фазу энергетический кризис в Великобритании. Власти ждут остановки электростанций, а население и промышленность — отключения электричества.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.