The Independent: необдуманные действия Трасс обернутся для Британии печальными последствиями

Издание The Independent сообщило, что на фоне растущего кризиса в Британии многие работники намерены выйти на забастовки. По данным СМИ, новому премьер-министру страны Лиз Трасс предстоит столкнуться с «зимой недовольства».
По данным издания, в акциях протеста по всей Британии планируют участвовать порядка 1,9 миллиона рабочих собираются в ближайшие месяцы. Сотрудники школ, больниц и критически важных предприятий могут остановить свою работу, чтобы побороться за повышение заработной платы.
Генеральный секретарь конгресса Фрэнсис О’Грэйди заявила, что если в Британии в ближайшее время будут начинаться различные забастовки, то винить себя в этом должно новое правительство страны.
«Если в ближайшие месяцы начнется крупномасштабная забастовочная деятельность, то правительству останется винить лишь себя. Вместо того чтобы сесть за стол переговоров, оно вступает в противоборство с профсоюзами и рабочими», — отметила О’Грэйди.
Отметим, что в Британии вошел в острую фазу энергетический кризис в Великобритании. Власти ждут остановки электростанций, а население и промышленность — отключения электричества.