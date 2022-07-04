The Independent: Донбасс стал для украинских военных «адом на земле»

Непрекращающиеся обстрелы со стороны российской армии не позволяли солдатам стоять в окопах, это был ад на земле. Об этом украинские националисты рассказали в комментарии изданию The Independent.
«По телевизору показывают красивые картинки с линии фронта, говорят о солидарности в армии, но в жизни все иначе. Непрекращающиеся обстрелы со стороны ВС РФ не давали возможности солдатам стоять в окопах», — рассказал военный.
После возвращения с передовой в Донбассе украинские националисты так напуганы, что не хотят называть свои фамилии. По рассказам, их военное командование приводит недостоверную информацию, когда сообщает, что в сутки гибнут не более 100-200 военнослужащих.
В реальности погибших так много, что трупы не успевают вывозить с поля боя, констатирует собеседник издания. Он признался, что за три дня его батальон потерял почти 150 человек. Также он рассказал о патовой ситуации с боеприпасами, которые закончились, едва начались бои.