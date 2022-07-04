The Independent: Донбасс стал для украинских военных «адом на земле»

В реальности погибших так много, что трупы не успевают вывозить с поля боя, констатирует собеседник издания. Он признался, что за три дня его батальон потерял почти 150 человек. Также он рассказал о патовой ситуации с боеприпасами, которые закончились, едва начались бои.