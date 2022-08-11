The Hollywood Reporter: Эзра Миллер тайно доснялся в фильме “Флэш” после скандалов

Эзра Миллер

Эзра Миллер мог тайно принять участие в съемках дополнительных сцен для фильма “Флэш”, несмотря на заявление киностудии Warner Bros. о прекращении сотрудничества с ним на фоне скандалов. Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter.

Как сообщает издание, актер “участвовал в запланированных дополнительных съемках в течение лета”. Сколько именно сцен с Миллером было доснято, при этом не уточняется. Ранее киностудия сообщила, что не планирует полностью переснимать весь фильм с другим актером.

За последнее время актер оказался в центре сразу нескольких скандалов: его арестовали за нападение на посетителей бара на Гавайях, обвиняли в развращении и избиении несовершеннолетней девушки, похищении матери с тремя детьми и харассменте.

На этой неделе актера также обвинили в краже со взломом: он проник в чужой дом и похитил несколько бутылок с алкоголем. Кроме того, у издания Business Insider вышло расследование о Миллере, в ходе которого раскрылись и другие скандальные подробности.

После скандалов в сети даже появились требования отменить премьеру фильма “Флэш” из-за испорченной репутации актера, однако пока киностудия только перенесла выход фильма с ноября 2022 года на июнь 2023 года. На данный момент релиз картины запланирован на 23 июня 2023 года.