The Hindu: Украина попросила у Индии стать гарантом безопасности и оказать иную помощь

Напомним, в начале мая постпред Индии при ООН Т. С. Тирумурти раскритиковал посла Нидерландов Карела ван Оостерома после выпада в адрес Нью-Дели из-за его позиции по Украине. Индийский дипломат попросил европейских коллег прекратить попытки «опеки», поскольку Индия сама знает, как действовать.