The Hindu: Украина попросила у Индии стать гарантом безопасности и оказать иную помощь

Украина попросила Индию не только стать гарантом ее безопасности, но и оказать помощь иного рода, пишет индийское издание The Hindu, ссылаясь на источники в дипломатических кругах, передает Lenta.ru.
По словам собеседника агентства, речь идет в основном о гуманитарной поддержке Украины, а также о выделении средств для восстановления страны.
«Мы также ожидаем, что Индия будет активно участвовать в послевоенном восстановлении Украины. Киев ожидает от Нью-Дели больше гуманитарной помощи, лекарств, некоторой технической и финансовой поддержки», — пояснил источник.
Издание отметило, что Киев уже получил от Нью-Дели 230 тонн гуманитарных грузов, в том числе предоставленных фармацевтическими компаниями.
Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Индия может стать гарантом безопасности Украины наряду с Китаем и Турцией.
Напомним, в начале мая постпред Индии при ООН Т. С. Тирумурти раскритиковал посла Нидерландов Карела ван Оостерома после выпада в адрес Нью-Дели из-за его позиции по Украине. Индийский дипломат попросил европейских коллег прекратить попытки «опеки», поскольку Индия сама знает, как действовать.