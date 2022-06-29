The Hill: злоумышленники начали торговать украинками в соцсетях

Спрос на интим-услуги украинок вырос в Европе. Например, в Великобритании с 27 февраля по 5 марта число таких поисковых запросов в Google увеличилось на 200% по сравнению с предыдущим полугодием.
В Польше и Испании украинским порно стали интересоваться на 130% и 600% чаще, отмечает американское издание The Hill, ссылаясь на данные компании Thomson Reuters, которая провела исследование. Эксперты полагают, что иностранцы используют соцсети для сексуальной эксплуатации и торговли украинками. Например, об этом заявил директор и старший научный сотрудник программы международной безопасности и директор Проекта «Хрупкость и мобильность» Центра стратегических и международных исследований Эрол Яйбоке.
Украинские беженцы часто попадают в различные скандальные истории за рубежом, отмечает интернет-издание «Подмосковье сегодня». Многие европейцы устали от переселенцев и ищут способы избавиться от них, пишет «Вечерняя Москва».