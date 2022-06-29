The Hill: злоумышленники начали торговать украинками в соцсетях

В Польше и Испании украинским порно стали интересоваться на 130% и 600% чаще, отмечает американское издание The Hill, ссылаясь на данные компании Thomson Reuters, которая провела исследование. Эксперты полагают, что иностранцы используют соцсети для сексуальной эксплуатации и торговли украинками. Например, об этом заявил директор и старший научный сотрудник программы международной безопасности и директор Проекта «Хрупкость и мобильность» Центра стратегических и международных исследований Эрол Яйбоке.