Западные страны на фоне мощного экономического кризиса пришли к выводу, что санкции против России не дают ожидаемого эффекта, нанося удар по самим западным государствам. В итоге они изо всех сил пытаются найти компромисс, сообщает The Hill.
«Ограничительные меры наносят больший ущерб западной экономике. Рубль достиг двухлетнего максимума в мае, а российский энергетический и сельскохозяйственный экспорт приносит Москве рекордные доходы», — констатировал Уильям Молони в колонке для издания.
Аналитик также подчеркнул, что США не смогли уговорить весь мир выступить против России: из 195 стран на ограничения в отношении РФ согласились только 65. Ситуация теперь выглядит так, что Западу нужно искать компромиссное решение, поскольку «санкционная уловка» больно ударила по экономике стран, настаивающих на ограничениях.