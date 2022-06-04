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The Hill: Запад хочет помириться с Россией из-за экономического кризиса на фоне санкций

The Hill: Запад хочет помириться с Россией из-за экономического кризиса на фоне санкций
Федеральное агентство новостей

Западные страны на фоне мощного экономического кризиса пришли к выводу, что санкции против России не дают ожидаемого эффекта, нанося удар по самим западным государствам. В итоге они изо всех сил пытаются найти компромисс, сообщает The Hill.

«Ограничительные меры наносят больший ущерб западной экономике. Рубль достиг двухлетнего максимума в мае, а российский энергетический и сельскохозяйственный экспорт приносит Москве рекордные доходы», — констатировал Уильям Молони в колонке для издания.

Аналитик также подчеркнул, что США не смогли уговорить весь мир выступить против России: из 195 стран на ограничения в отношении РФ согласились только 65. Ситуация теперь выглядит так, что Западу нужно искать компромиссное решение, поскольку «санкционная уловка» больно ударила по экономике стран, настаивающих на ограничениях.

Коллективный Запад Россия санкции Экономика
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