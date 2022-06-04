The Hill: Запад хочет помириться с Россией из-за экономического кризиса на фоне санкций

Аналитик также подчеркнул, что США не смогли уговорить весь мир выступить против России: из 195 стран на ограничения в отношении РФ согласились только 65. Ситуация теперь выглядит так, что Западу нужно искать компромиссное решение, поскольку «санкционная уловка» больно ударила по экономике стран, настаивающих на ограничениях.