The Hill: у Путина есть три варианта после завершения спецоперации

После завершения специальной военной операции на Украине у президента России Владимира Путина есть три пути. Об этом сообщил профессор предпринимательства в Балтиморском университете США Дэвид Лингельбах.
Обозреватель в своей статье для The Hill отметил, что Путин либо «начнет военную кампанию», либо займется созданием альтернативы ООН, либо будет укреплять власть внутри страны. По его мнению, положение Путина выглядит сейчас «в целом положительно».
Лингельбах объяснил, что спецоперация на Украине проходит успешно. Рейтинг лидера в России растет, а рубль становится сильнее. Эксперт также отметил, что Путин не из тех, кто пойдет на очевидные шаги.