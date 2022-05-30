The Hill: театральный жест Байдена с доставкой молочных смесей поставил военных ВС США в трудное положение

Доставка военными дефицитных молочных смесей для новорожденных в США из Европы не повлияет на критическую ситуацию, однако создаст видимость, что американский лидер Джо Байден якобы решает возникшую проблему. Об этом сообщила газета The Hill, передает РИА Новости.
«Этот символический жест может скорее расцениваться как знак, нежели как реальный выход из кризиса. Это политический театр: президент хочет, чтобы было видно, что он что-то делает», — заявил бывший сотрудник управления по контролю за продуктами и лекарствами Питер Питтс.
Как отметили авторы The Hill, на данный момент есть информация о двух поставках детского питания в США, однако это «ничто» для удовлетворения спроса. По мнению американских журналистов, необходимо организовать гораздо большее количество рейсов, но одними поставками устранить проблему не получится.
Отмечается, что военно-транспортная авиация приступила к экстренному ввозу в США из Европы дефицитных молочных смесей для новорожденных. Первая партия прибыла в Соединенные Штаты в конце прошлой недели.
Однако по сей день дефицит детских смесей, который оценивается в 40-50% от потребностей рынка США, возник после закрытия регулирующим органами производственной линии компании Abbott, заподозрив заражение болезнетворными бактериями.