The Hill: театральный жест Байдена с доставкой молочных смесей поставил военных ВС США в трудное положение

«Этот символический жест может скорее расцениваться как знак, нежели как реальный выход из кризиса. Это политический театр: президент хочет, чтобы было видно, что он что-то делает», — заявил бывший сотрудник управления по контролю за продуктами и лекарствами Питер Питтс.