The Hill: Россия сохранила скрытый рычаг воздействия на Запад

Рынок удобрений может стать скрытым оружием, рычагом давления России на Запад. К такому выводу пришел обозреватель американского издания The Hill Тобиас Бернс, передает Lenta.ru.
Все больше западных экспертов и аналитиков опасаются, что рынок удобрений станет скрытым оружием России для давления на Запад, говорится в материале. Этот рычаг Москва может использовать для воздействия не только на Украину (а, значит, и Запад), но и на мировой продовольственный рынок.
Так, Москва ввела квоты на вывоз минеральных удобрений. Поскольку удобрения в краткосрочной перспективе тесно связаны с продовольствием, их нехватка окажет влияние на гуманитарную обстановку в мире.
«Без поставок удобрений мир будет производить меньше продукции», — объяснил ведущий экономист Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН Максимо Тореро.
Ранее Россия продлила ограничения на вывоз минеральных удобрений. Новый запрет вступит в силу с июля и будет действовать до конца года. Ограничения не затронут республики Донбасса, а также Абхазию и Северную Осетию. Эта мера призвана избежать дефицита удобрений внутри страны.