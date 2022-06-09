The Hill: Россия сохранила скрытый рычаг воздействия на Запад

Все больше западных экспертов и аналитиков опасаются, что рынок удобрений станет скрытым оружием России для давления на Запад, говорится в материале. Этот рычаг Москва может использовать для воздействия не только на Украину (а, значит, и Запад), но и на мировой продовольственный рынок.