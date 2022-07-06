The Hill: Россия обнажила самое слабое место в санкционной политике Запада

Излюбленный инструмент давления Запада дал осечку, отмечается в материале. Ограничения, введенные против России после начала спецоперации по защите Донбасса, не только не «сломали» экономику этой страны, но и значительно ударили по странам, инициировавшим рестрикции. На Западе выросли потребительские цены, уровень инфляции бьет рекорды, а весь мир погрузился в глубочайший энергетический кризис.