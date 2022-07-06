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The Hill: Россия обнажила самое слабое место в санкционной политике Запада

The Hill: Россия обнажила самое слабое место в санкционной политике Запада
Федеральное агентство новостей

Выдержав беспрецедентное количество санкций, Россия показала всему миру, что у западных ограничений есть предел по мощности, передает американское издание The Hill, передает «ПолитРоссия».

Излюбленный инструмент давления Запада дал осечку, отмечается в материале. Ограничения, введенные против России после начала спецоперации по защите Донбасса, не только не «сломали» экономику этой страны, но и значительно ударили по странам, инициировавшим рестрикции. На Западе выросли потребительские цены, уровень инфляции бьет рекорды, а весь мир погрузился в глубочайший энергетический кризис.

Москва, оказавшись в условиях санкционного давления, сумела нарастить свои доходы за счет роста цен на энергоносители и сохранения экспорта.

«Ограничения санкционного подхода в отношении России становятся все более очевидными, демонстрируя пределы западной мощи. Байден слишком рано начал хвастаться, что санкции “сокрушают российскую экономику”», — убежден авторы статьи.

Федеральное агентство новостей
Федеральное агентство новостей

Более того, непоколебимость экономики РФ уже стала мировым прецедентом. Другие страны увидели, что у западных ограничений есть предел по мощности. Россия обнажила самое слабое место санкций. Это может подтолкнуть, например, Пекин, к более решительным действиям для обеспечения собственных национальных интересов, как это сделала Москва.

«Санкции оказались неэффективными в отношении России, а на Китай любые аналогичные меры будут действовать еще хуже, ведь китайская экономика в несколько раз больше российской», — резюмировал американские аналитики.

Ранее издание Bloomberg сообщило, что антироссийские западные санкции поставили под угрозу весь мир.

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