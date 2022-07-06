The Hill: Россия обнажила самое слабое место в санкционной политике Запада

Выдержав беспрецедентное количество санкций, Россия показала всему миру, что у западных ограничений есть предел по мощности, передает американское издание The Hill, передает «ПолитРоссия».
Излюбленный инструмент давления Запада дал осечку, отмечается в материале. Ограничения, введенные против России после начала спецоперации по защите Донбасса, не только не «сломали» экономику этой страны, но и значительно ударили по странам, инициировавшим рестрикции. На Западе выросли потребительские цены, уровень инфляции бьет рекорды, а весь мир погрузился в глубочайший энергетический кризис.
Москва, оказавшись в условиях санкционного давления, сумела нарастить свои доходы за счет роста цен на энергоносители и сохранения экспорта.
«Ограничения санкционного подхода в отношении России становятся все более очевидными, демонстрируя пределы западной мощи. Байден слишком рано начал хвастаться, что санкции “сокрушают российскую экономику”», — убежден авторы статьи.
Более того, непоколебимость экономики РФ уже стала мировым прецедентом. Другие страны увидели, что у западных ограничений есть предел по мощности. Россия обнажила самое слабое место санкций. Это может подтолкнуть, например, Пекин, к более решительным действиям для обеспечения собственных национальных интересов, как это сделала Москва.
«Санкции оказались неэффективными в отношении России, а на Китай любые аналогичные меры будут действовать еще хуже, ведь китайская экономика в несколько раз больше российской», — резюмировал американские аналитики.
Ранее издание Bloomberg сообщило, что антироссийские западные санкции поставили под угрозу весь мир.