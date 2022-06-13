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The Guardian: ВСУ каждый день теряют до 1000 человек

The Guardian: ВСУ каждый день теряют до 1000 человек
Федеральное агентство новостей

Аналитики британского издания The Guardian в одном из материалов заключили, что в спецоперации РФ по защите Донбасса скоро может наступить переломный момент: ВС РФ перейдут в решительное наступление из-за деморализованности украинских сил.

Обозреватели привели и собственные данные о потерях украинской стороны, и от других источников, в том числе из официальных отчетов Украины. В итоге картина складывается совсем не в пользу Киева при любом раскладе — каждый день ВСУ теряют от 100 до 1000 служащих, и авторы признают: Украина проиграла битву за Северодонецк.

«Несколько месяцев больших потерь неизбежно подорвут боеспособность Украины», — подчеркнули обозреватели британского портала.

По позициям ВСУ в Донбассе наносятся массированные удары, и моральный дух украинской армии подорван, подытожили авторы.

Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.

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