The Guardian: ВСУ каждый день теряют до 1000 человек

Обозреватели привели и собственные данные о потерях украинской стороны, и от других источников, в том числе из официальных отчетов Украины. В итоге картина складывается совсем не в пользу Киева при любом раскладе — каждый день ВСУ теряют от 100 до 1000 служащих, и авторы признают: Украина проиграла битву за Северодонецк.