The Guardian: Украина несет тяжелые потери в Донбассе

Обозреватели британского издания The Guardian сообщили, что растет количество данных, говорящих о тяжелых потерях украинской армии в Донбассе.
В одном из материалов The Gurdian говорится, что ВС РФ достигли серьезных успехов в проведении спецоперации по защите Донбасса. Тактика российских сил определила ход схватки, и в итоге украинские военные оказались перед жестоким выбором — окопаться на занимаемых позициях и терпеть серьезные потери, или же отступить. При этом подчеркивается, что действия российской армии последовательны и «стратегически мудры».
«Украина понесла тяжелые потери во время недавних боевых действий на востоке, в основном от осколков снарядов, и есть сообщения о проблемах с оборудованием и поставками», — говориться в статье.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.