В одном из материалов The Gurdian говорится, что ВС РФ достигли серьезных успехов в проведении спецоперации по защите Донбасса. Тактика российских сил определила ход схватки, и в итоге украинские военные оказались перед жестоким выбором — окопаться на занимаемых позициях и терпеть серьезные потери, или же отступить. При этом подчеркивается, что действия российской армии последовательны и «стратегически мудры».