The Guardian: сотни украинских беженцев остались на улице после эвакуации в Великобританию

Порядка 480 украинских семей, эвакуированных в Великобританию, вынуждены жить на улице. Об этом пишет газета The Guardian со ссылкой на официальные подсчеты муниципальных властей.
В настоящий момент украинские беженцы могут получить жилье в Великобритании, если они имеют на руках приглашение. При этом гражданам страны, принимающим у себя эвакуированных жителей, правительство обеспечивает финансовую поддержку.
«Мы расстроены и опечалены, но не удивлены тем, что от предоставления помещений стали отказываться. Социально незащищенные, травмированные беженцы, которые полагались на добрую волю незнакомцев», — отметила исполнительный директор Refugees At Home Лорен Скотт.
В связи со сложившейся ситуацией министр жилищного строительства Лиза Нэнди призвала Лондон пересмотреть систему поддержки беженцев. По ее словам, власти больше заинтересованы собственным пиаром, а не реальной работой по защите людей.
Жители Швейцарии тем временем начали жаловаться на усталость в связи с наплывом беженцев с Украины. Об этом передает «Царьград».