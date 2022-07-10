The Guardian: скандальное «наследие» Джонсона может прибавить проблем Британии

Исполняющий обязанности премьер-министра Великобритании Борис Джонсон оставил после себя неоднозначное «наследие». О скандалах вокруг его личности рассказал обозреватель The Guardian.
Британский политик оказался под прицелом общественности после ремонта на Даунинг-стрит. Его обвинили в незаконном использовании средств, а также связях с миллионером Дэвидом Браунлоу и бизнесменом Александром Лебедевым.
Громко прогремело дело и о вечеринках в резиденции во время локдауна из-за пандемии COVID-19. Не менее заметными стали секс-скандалы вокруг соратников Джонсона Криса Пинчера и Дэвида Уорбертона.
По словам журналиста, в сложившейся ситуации остается актуальным вопрос, решатся ли эти проблемы в дальнейшем.