Новости0

The Guardian: скандальное «наследие» Джонсона может прибавить проблем Британии

The Guardian: скандальное «наследие» Джонсона может прибавить проблем Британии
Ian Davidson/Keystone Press Agency/Globallookpress

Исполняющий обязанности премьер-министра Великобритании Борис Джонсон оставил после себя неоднозначное «наследие». О скандалах вокруг его личности рассказал обозреватель The Guardian.

Британский политик оказался под прицелом общественности после ремонта на Даунинг-стрит. Его обвинили в незаконном использовании средств, а также связях с миллионером Дэвидом Браунлоу и бизнесменом Александром Лебедевым.

Громко прогремело дело и о вечеринках в резиденции во время локдауна из-за пандемии COVID-19. Не менее заметными стали секс-скандалы вокруг соратников Джонсона Криса Пинчера и Дэвида Уорбертона.

По словам журналиста, в сложившейся ситуации остается актуальным вопрос, решатся ли эти проблемы в дальнейшем.

the guardian великобритания джонсон наследие отставка
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.