Украинский кризис обнажил слабость и раскол в «щите» Североатлантического альянса. К таким выводам пришел британский журналист Саймон Тисдалл в статье для The Guardian.
Как отметил обозреватель, на данный момент НАТО представляет собой менее сплоченную, организацию, чем может показаться на первый взгляд.
«Важные европейские члены альянса прячутся за союзом, которым ранее пренебрегали. Они пытаются избежать дорогостоящих обязательств перед Киевом», — написал Тисдалл.
Автор также уточнил, что не стоит ждать единого политического мнения внутри подобной крупной организации.
«Тот факт, что каждый член НАТО имеет равное право голоса, когда с точки зрения военной мощи они до абсурда не равны, препятствует быстрому и смелому принятию решений», — высказался Тисдалл.
В своем материале британский журналист указал и на чрезмерную зависимость всех членов от мнения Соединенных Штатов, согласия которых ничего не происходит. Именно за данной страной «прячутся отстающие, отказываясь платить за дорогу».
«В организационном и военном плане НАТО повсюду. Имеется три штаба объединенного командования — в Италии, Нидерландах и США. Но главный генерал союза базируется в Бельгии. Отсутствует оперативная совместимость систем вооружений разных стран», — рассказал автор статьи.
Кроме того, по словам Тисдалла, если украинский конфликт затянется, то слабые стороны Альянса, остававшиеся долгое время без внимания, станут еще очевиднее и опаснее для блока.
«А что, если щит Североатлантического альянса сломан или имеет серьезные недостатки?» — задал риторический вопрос обозреватель из Великобритании.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.
Ранее Министерство обороны России неоднократно подчеркивало, что при выполнении спецоперации удары наносятся только по военным объектам Украины, мирному населению ничего не угрожает.
Однако фейки от Украины и Европы являются частью информационной войны, поэтому появляются с завидной частотой. Многие из них уже были разоблачены. Минобороны сообщило, что в ходе спецоперации все средства ПВО украинской армии подавлены, инфраструктура авиационных баз ВСУ полностью выведена из строя, несмотря на информационный шум.