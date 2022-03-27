The Guardian рассказала, как Запад загнал себя в ловушку антироссийскими санкциями

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Британская газета The Guardian сообщает, что антироссийские санкции, введенные западными странами, загнали США и союзников в ловушку.
«Значение России для всего мира выходит за рамки ее размеров как одиннадцатой по величине экономики в мире. Переориентация российского экспорта нефти, газа и угля с США и Евросоюза на азиатских импортеров станет большим экономическим потрясением», — отмечается в публикации.
Автор статьи отметил, что рост цен на нефть и газ, которые следуют из решения России ввести расчет за топливо в рублях, вернет инвестиции в добывающие отрасли.
The Guardian напоминает, что РФ является ключевым источником полезных ископаемых планеты. В статье отмечается, что хоть Вашингтон и имеет рычаги давления на мировую экономику, но Россия же при этом может «вырваться из геополитической клетки».