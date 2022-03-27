The Guardian рассказала, как Запад загнал себя в ловушку антироссийскими санкциями

«Значение России для всего мира выходит за рамки ее размеров как одиннадцатой по величине экономики в мире. Переориентация российского экспорта нефти, газа и угля с США и Евросоюза на азиатских импортеров станет большим экономическим потрясением», — отмечается в публикации.