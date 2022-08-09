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The Guardian: правящая партия Польши угрожает главе ЕК фон дер Ляйен смещением с поста

The Guardian: правящая партия Польши угрожает главе ЕК фон дер Ляйен смещением с поста
globallookpress.com/artifant/blickwinkel

Правящая национал-консервативная партия Польши пригрозила главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен сместить ее с должности за отказ выделить средства на борьбу с пандемией, пишет The Guardian.

Как сообщил генсек политсилы «Право и справедливость» Кшиштоф Соболевский, Варшава намерена ответить Брюсселю по принципу «око за око» за попытку «прижать к стене». Он подчеркнул, что Польша в случае отказа Евросоюза выделить 35 миллиардов евро создаст коалицию, чтобы сместить фон дер Ляйен и ее администрацию.

Ранее председатель правящей партии Ярослав Качиньский сообщил, что у Польши «нет причин выполнять свои обязательства» перед Евросоюзом.

еврокомиссия Польша урсула фон дер ляйен
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