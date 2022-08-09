The Guardian: правящая партия Польши угрожает главе ЕК фон дер Ляйен смещением с поста

Как сообщил генсек политсилы «Право и справедливость» Кшиштоф Соболевский, Варшава намерена ответить Брюсселю по принципу «око за око» за попытку «прижать к стене». Он подчеркнул, что Польша в случае отказа Евросоюза выделить 35 миллиардов евро создаст коалицию, чтобы сместить фон дер Ляйен и ее администрацию.