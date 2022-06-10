The Guardian посоветовал премьеру Джонсону не лезть в отношения России с Украиной

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон должен проявить больше дипломатичности и не вмешиваться в урегулирование отношений между Москвой и Киевом, уверен колумнист The Guardian Саймон Дженкинс.
Эксперт напомнил, что Германия и Франция проявляют осторожность в украинском кризисе, а США и Великобритания этого не делает. Автор издания также посоветовал Джонсону не лезть в отношения России и Украины.
«Если Джонсон чувствует себя не в состоянии призывать к миру, он должен хотя бы перестать призывать к войне. Следующую главу в отношениях России с Украиной должны решить эти две страны», — добавил Дженкинс.
Ранее зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал выпады Запада причиной уменьшения шансов на дипурегурование между Москвой и Киевом. Слова политика приводит RT.