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The Guardian посоветовал премьеру Джонсону не лезть в отношения России с Украиной

The Guardian посоветовал премьеру Джонсону не лезть в отношения России с Украиной
Martyn Wheatley/Keystone Press Agency/globallookpress

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон должен проявить больше дипломатичности и не вмешиваться в урегулирование отношений между Москвой и Киевом, уверен колумнист The Guardian Саймон Дженкинс.

Эксперт напомнил, что Германия и Франция проявляют осторожность в украинском кризисе, а США и Великобритания этого не делает. Автор издания также посоветовал Джонсону не лезть в отношения России и Украины.

«Если Джонсон чувствует себя не в состоянии призывать к миру, он должен хотя бы перестать призывать к войне. Следующую главу в отношениях России с Украиной должны решить эти две страны», — добавил Дженкинс.

Ранее зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал выпады Запада причиной уменьшения шансов на дипурегурование между Москвой и Киевом. Слова политика приводит RT.

великобритания джонсон Украина
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