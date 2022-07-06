The Guardian: отставка двух министров британского парламента стала сокрушительным ударом по авторитету Джонсона

Напомним, Джонсон стал фигурантом нескольких крупных скандалов, связанных с нарушениями ковидных ограничений во время пандемии коронавируса. Так, один раз, его заметили в участии в вечеринке в здании правительственной резиденции во время локдауна. Еще пара таких увеселительных мероприятий с участием Джонсона произошли в период траура по умершему принцу Филиппу.