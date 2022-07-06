The Guardian: отставка двух министров британского парламента стала сокрушительным ударом по авторитету Джонсона

Обозреватели издания The Guardian опубликовали материал про новый скандал в британском правительстве — отставку двух министров из-за недоверия к премьеру Борису Джонсону.
Ранее глава министерства финансов Риши Сунак и глава минздрава Британии Саджид Джавид заявили об отставке из-за несогласия с методами управления Бориса Джонсона. Британсикй премьер не первый раз становится причиной громких скандалов, но на этот раз авторитету Джонсона нанесен сильный удар, отметили авторы The Guardian.
«Драматический уход министров нанес сокрушительный удар по авторитету премьера. Публикуя осуждающие заявления об отставке с интервалом в несколько минут, Сунак и Джавид указали на отсутствие на Даунинг-стрит контроля», — говорится в статье.
Напомним, Джонсон стал фигурантом нескольких крупных скандалов, связанных с нарушениями ковидных ограничений во время пандемии коронавируса. Так, один раз, его заметили в участии в вечеринке в здании правительственной резиденции во время локдауна. Еще пара таких увеселительных мероприятий с участием Джонсона произошли в период траура по умершему принцу Филиппу.