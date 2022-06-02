The Guardian назвала РФ победителем в «экономической войне» с Западом

Редактор-экономист издания The Guardian Ларри Эллиотт в одном из материалов рассказал, что Россия выигрывает в экономической войне, развязанной Западом три месяца назад.
По словам Эллиота, санкции не работают так, как должны были: цены на газ и нефть, которую поставляет РФ, только выросли. Торговый баланс России вырос, и страна получает достаточно средств.
Нефтяное эмбарго ЕС только поспособствовало росту цен на нефть, обеспечив РФ еще большим притоком финансов. Даже если какие-то страны полностью откажутся от поставок из России, у Москвы не будет сложностей с поиском других клиентов.
«Европа только постепенно отлучается от потребления российских энергоресурсов», — подчеркнул обозреватель.
Эллиот предсказал странам ЕС незавидную судьбу: рост безработицы и повышение кредитных ставок. Особенно сильно эти проблемы проявятся в континентальной части ЕС, в то время как вышедшая из состава союза Британия чуть меньше зависима от поставок из России.
Напомним, Россия 24 февраля приступила к проведению спецоперации по защите республик Донбасса, западные страны отреагировали на это введением санкций, многие политики в ЕС призвали отказаться от поставок энергоносителей из РФ. Многие эксперты по прошествии некоторого времени с начала введения санкций заключали, что принятые меры не сумели оказать негативное влияние на экономику России.