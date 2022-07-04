The Guardian назвала идеальную площадку провокаторов с Украины для транслирования фейков о ВС России

Маркетолог отметила, что до появления российского закона о фейковых новостях работала с Google, YouTube, Facebook* (внесен в реестр запрещенных сайтов Роскомнадзора, признан экстремистской организацией на территории РФ). Теперь же Байдаченко решила оказывать «информационное сопротивление» через порно-сайты.