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The Guardian назвала идеальную площадку провокаторов с Украины для транслирования фейков о ВС России

The Guardian назвала идеальную площадку провокаторов с Украины для транслирования фейков о ВС России
pxhere.com

Провокаторы распространяют фейки о российских военных и специальной операции через сайты для взрослых, заявила генеральный директор украинской компании цифрового маркетинга Анастасия Байдаченко.

Платформы с контентом для совершеннолетних граждан отличаются низкой модерацией, огромной аудиторией и готовностью владельцев сервисов пойти на многое за достойное вознаграждение. Байдаченко считает такие сайты идеальными для своей деятельности, передает The Guardian.

Маркетолог отметила, что до появления российского закона о фейковых новостях работала с Google, YouTube, Facebook* (внесен в реестр запрещенных сайтов Роскомнадзора, признан экстремистской организацией на территории РФ). Теперь же Байдаченко решила оказывать «информационное сопротивление» через порно-сайты. 

  • * – соцсеть признана экстремистской и запрещена на территории РФ
порно-сайты провокации Украина фейки
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