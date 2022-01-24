The Guardian: Киев упустил последний шанс мира в Донбассе

The Guardian: Киев упустил последний шанс мира в Донбассе Новости
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Украинские власти собственноручно отказались использовать единственный и последний шанс урегулировать конфликт в Донбассе, заблокировав резолюцию Минских соглашений, отметил автор материала в британском The Guardian, передает РИА Новости.

Конфликт интересов между странами Запада и Россией был бы полностью исчерпан, если бы Киев следовал договоренностям, достигнутым еще в 2015 году. Тогда, напоминает издание, стороны договорились об автономии для русскоязычного Донбасса, прекращении экспансии НАТО, а также о восстановлении границы Украины. Документ получил название «Минск-2». Однако киевские власти решили игнорировать все взятые обязательства.

«Любой здравомыслящий наблюдатель видит в Минских соглашениях практичный и справедливый выход из кризиса. Он был в основном заблокирован киевским режимом, который давно опасается пророссийских настроений Донбасса и сопротивляется его “самостоятельному правлению”», — говорится в статье.

Ранее Народная милиция ДНР заявила, что ВСУ готовятся к полномасштабному наступлению в Донбассе.

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Донбасс Минские соглашения Украина
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