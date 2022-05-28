The Guardian: Джонсон испугался отставки и переписал министерский кодекс

Как отмечает издание, речь идет о значительных изменениях, которые попали в кодекс по личной инициативе Джонсона. В частности, в документе появилось разъяснение, что нарушение кодекса не обязательно приводит к отставке. Новые пункты гласят, что в ряде случаев премьер может извиниться или временно лишиться жалования.