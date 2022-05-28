The Guardian: Джонсон испугался отставки и переписал министерский кодекс

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон переписал министерский кодекс, опасаясь отправиться в отставку на фоне скандала с нарушением санитарных правил во время локдауна, пишет британская газета The Guardian, передает Lenta.ru.
Как отмечает издание, речь идет о значительных изменениях, которые попали в кодекс по личной инициативе Джонсона. В частности, в документе появилось разъяснение, что нарушение кодекса не обязательно приводит к отставке. Новые пункты гласят, что в ряде случаев премьер может извиниться или временно лишиться жалования.
Кроме того, говорится в материале, Джонсон запретил независимому руководителю по вопросам этики Кристоферу Гейдту проводить собственное расследование, чтобы установить все обстоятельство нашумевшего скандала. Также из предисловия министерского кодекса исчезли упоминания честности, прозрачности и добросовестности.
Напомним, ранее в Сеть попали новые фотографии «ковидной» вечеринки Бориса Джонсона. На кадрах видно, как британский премьер весело выпивает со своими помощниками. Снимки возмутили британцев, поскольку вечеринка состоялась в самый разгар жесткого локдауна. То есть Джонсон нарушил ограничения, которые сам ввел. Эксперты предполагают, что кодекс подвергся изменениям, поскольку Джонсон все еще опасается потерять кресло преьмера.