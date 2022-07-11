The Guardian: борьба кандидатов за место премьера Британии перерастет в «кровавую баню»

Противостояние кандидатов на должность премьер-министра Великобритании превратится в «кровавую баню», передали корреспонденты The Guardian.
Известно, что желание занять кресло премьера Соединенного Королевства изъявили экс-глава минфина Риши Сунак, министр транспорта при правительстве Джонсона Грант Шаппс и бывшие министры здравоохранения Саджид Джавид и Джереми Хант.
«Псы ада спущены с цепи. Люди будут кромсать друг друга в клочья в СМИ. Это будет кровавая баня», — привели слова министра культуры Надин Доррис в издании.
Ранее обозреватели The Telegraph допустили, что заявивший об отставке Борис Джонсон может окончательно уйти из политики.