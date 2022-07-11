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The Guardian: борьба кандидатов за место премьера Британии перерастет в «кровавую баню»

The Guardian: борьба кандидатов за место премьера Британии перерастет в «кровавую баню»
pxhere.com

Противостояние кандидатов на должность премьер-министра Великобритании превратится в «кровавую баню», передали корреспонденты The Guardian.

Известно, что желание занять кресло премьера Соединенного Королевства изъявили экс-глава минфина Риши Сунак, министр транспорта при правительстве Джонсона Грант Шаппс и бывшие министры здравоохранения Саджид Джавид и Джереми Хант.

«Псы ада спущены с цепи. Люди будут кромсать друг друга в клочья в СМИ. Это будет кровавая баня», — привели слова министра культуры Надин Доррис в издании.

Ранее обозреватели The Telegraph допустили, что заявивший об отставке Борис Джонсон может окончательно уйти из политики. 

the guardian великобритания кровавая баня
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