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    The Guardian: беженцы с Украины подадут иск против главы МВД Великобритании

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    The Guardian: беженцы с Украины подадут иск против главы МВД Великобритании

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    Общественные организации в Великобритании собираются подать коллективный иск против министра внутренних дел страны Прити Пател от лица сотен беженцев с Украины. Информацией об этом поделилось издание The Guardian.

    Причина этого решения заключается в бюрократической волоките, с которой украинским беженцам приходится сталкиваться при попытках получить визу Великобритании. Международная организация Save the Children и компания Refugee Council призывают упростить правила выдачи этих документов.

    По мнению организаций, люди, которые и так находятся в трудном и уязвимом положении, продолжают получать психологические травмы. Часто происходит ситуация, когда один член семьи не может получить визу.

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