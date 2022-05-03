The Guardian: беженцы с Украины подадут иск против главы МВД Великобритании

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Общественные организации в Великобритании собираются подать коллективный иск против министра внутренних дел страны Прити Пател от лица сотен беженцев с Украины. Информацией об этом поделилось издание The Guardian.
Причина этого решения заключается в бюрократической волоките, с которой украинским беженцам приходится сталкиваться при попытках получить визу Великобритании. Международная организация Save the Children и компания Refugee Council призывают упростить правила выдачи этих документов.
По мнению организаций, люди, которые и так находятся в трудном и уязвимом положении, продолжают получать психологические травмы. Часто происходит ситуация, когда один член семьи не может получить визу.
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