О том, что происходит в рядах ВСУ, иностранные наемники, вернувшиеся на родину, рассказывают регулярно. Ранее воевавший за киевский режим бывший британский офицер сообщил, что столкнулся с полным хаосом в рядах ВСУ на Украине. Наемникам не предоставляют практически ничего для ведения боевых действий.