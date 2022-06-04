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The Grayzone: в США боятся возвращения радикалов, воюющих на Украине

The Grayzone: в США боятся возвращения радикалов, воюющих на Украине
US Army/via Globallookpress.com

Министерство безопасности США обеспокоено последствиями возвращения американских радикалов, которые сейчас участвуют в боях на Украине. На ситуацию обратил внимание обозреватель The Grayzone.

«Что же произойдет с нами в Америке, когда эти нацистские отморозки вернутся домой?» — задался автор статьи вопросом.

По его словам, вопрос возвращения радикалов в США изучается в американском Министерстве безопасности: там собираются данные об участниках боев, являющихся гражданами страны. Известно, что речь идет о тысячах наемников.

О том, что происходит в рядах ВСУ, иностранные наемники, вернувшиеся на родину, рассказывают регулярно. Ранее воевавший за киевский режим бывший британский офицер сообщил, что столкнулся с полным хаосом в рядах ВСУ на Украине. Наемникам не предоставляют практически ничего для ведения боевых действий.

наемник США Украина
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