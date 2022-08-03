The Global Times: китайские военные опробуют на учениях близ Тайваня гиперзвуковую ракету

Во вторник Тайвань посетила спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, которая проигнорировала ноту протеста КНР. В ответ на это Китай начал военно-морские учения близ острова, на которых отработал блокаду, наземные бои, а также опробовал стелс-истребитель J-20 и ракеты DF-17.