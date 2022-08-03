The Global Times: китайские военные опробуют на учениях близ Тайваня гиперзвуковую ракету

Народно-освободительная армия Китая (НОАК) в ходе запланированных учений у острова Тайвань намерена опробовать гиперзвуковую ракету DF-17, сообщила газета The Global Times.
Во вторник Тайвань посетила спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, которая проигнорировала ноту протеста КНР. В ответ на это Китай начал военно-морские учения близ острова, на которых отработал блокаду, наземные бои, а также опробовал стелс-истребитель J-20 и ракеты DF-17.
«Учения беспрецедентны, так как ожидается, что обычные ракеты НОАК впервые пролетят над островом Тайвань», — отметила газета.
В GT считают, что тем самым материковый Китай демонстрирует превосходство над островной автономной республикой. Пелоси тем временем покинула остров и отправилась в запланированный визит в Южную Корею.