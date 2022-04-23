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    The Financial Times: слова Джонсона о победе России «придутся не по вкусу» Украине

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    The Financial Times: слова Джонсона о победе России «придутся не по вкусу» Украине

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    Martyn Wheatley/Keystone Press Agency/globallookpress

    Слова премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, резко
    сменившего риторику, могут по-настоящему разозлить Украину, отмечает издание The Financial Times, передает РИА
    Новости.

    Существует вероятность, что Россия может одержать победу над
    Украиной, а спецоперация продлиться до конца года, поделились прогнозом
    западные спецслужбы. Комментируя эту информацию, глава британского
    правительства не стал оспаривать ее, лишь сказав, что «это печально».

    «Печально, что это реалистичная вероятность, конечно», —
    отметил Джонсон.

    Британские журналисты обратили внимание, что еще совсем
    недавно, премьер публично выражал противоположную точку зрения, не сомневаясь в
    победе «украинских друзей».

    Один из высокопоставленных чиновников Евросоюза, давший
    комментарий изданию, полагает, что подобные слова британца могут разозлить Киев
    и уж точно придутся ему не по вкусу. Более того, странные высказывания Джонсона
    противоречат единой информационной линии «Большой семерки».

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