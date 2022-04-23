The Financial Times: слова Джонсона о победе России «придутся не по вкусу» Украине

Существует вероятность, что Россия может одержать победу над

Украиной, а спецоперация продлиться до конца года, поделились прогнозом

западные спецслужбы. Комментируя эту информацию, глава британского

правительства не стал оспаривать ее, лишь сказав, что «это печально».