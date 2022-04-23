The Financial Times: слова Джонсона о победе России «придутся не по вкусу» Украине

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Слова премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, резко
сменившего риторику, могут по-настоящему разозлить Украину, отмечает издание The Financial Times, передает РИА
Новости.
Существует вероятность, что Россия может одержать победу над
Украиной, а спецоперация продлиться до конца года, поделились прогнозом
западные спецслужбы. Комментируя эту информацию, глава британского
правительства не стал оспаривать ее, лишь сказав, что «это печально».
«Печально, что это реалистичная вероятность, конечно», —
отметил Джонсон.
Британские журналисты обратили внимание, что еще совсем
недавно, премьер публично выражал противоположную точку зрения, не сомневаясь в
победе «украинских друзей».
Один из высокопоставленных чиновников Евросоюза, давший
комментарий изданию, полагает, что подобные слова британца могут разозлить Киев
и уж точно придутся ему не по вкусу. Более того, странные высказывания Джонсона
противоречат единой информационной линии «Большой семерки».