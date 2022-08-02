Жители Украины массово переходят на сторону России, не желая мириться с процветающей на их родине коррупцией. Об этом пишет автор издания The Federalist.
По его словам, вина за обострение ситуации лежит на Вашингтоне, который заваливает Киев денежными вложениями, идущими напрямик в карманы местных политиков.
«Украинское государство, которое они так храбро отстаивают, имеет серьезные недостатки и обладает качествами, несовместимыми с демократией. Эти факторы тоже необходимо учитывать, коль США хотят взять на себя финансовые обязательства в конфликте», — подчеркивают в The Federalist.
Ранее вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что Киев намеревается эвакуировать с подконтрольных территорий ДНР порядка 220 тысяч человек. Об этом сообщает RT.