The Federalist: коррупция на Украине вынуждает жителей страны занимать сторону России

«Украинское государство, которое они так храбро отстаивают, имеет серьезные недостатки и обладает качествами, несовместимыми с демократией. Эти факторы тоже необходимо учитывать, коль США хотят взять на себя финансовые обязательства в конфликте», — подчеркивают в The Federalist.